Amasya'da panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Amasya'da panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'da panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı Amasya'nın Suluova ilçesinde panelvan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Amasya'da panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde panelvan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun-Amasya karayolunun Suluova şehir girişindeki trafik ışıklarında meydana gelen kazada İstanbul'dan Kars yönüne gitmekte olan Hasan Avinç'inkullandığı 34 GDK 48 plakalı panelvan minibüs, Mehmet Tuna idaresindeki 05 EF 114 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada panelvan minibüs yan yatarken minibüs sürücüsü Hasan Avinç ve minibüste bulunan 4 kişi ile otomobil sürücüsü Mehmet Tuna yaralandı.

Belediye itfaiye ekiplerinin yardımıyla, yan yatan araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından bir süre kapalı kalan karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Minibüste bulunanların kısıtlama dolayısıyla memleketine dönmeye çalışan inşaat işçileri olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'da panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Amasya'da panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Amasya'da panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Amasya'da panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Amasya'da panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Amasya'da panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN

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