Amasya'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı Amasya'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı Amasya'da otomobilin yoldan çıkarak tarlaya uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

AMASYA - Amasya'da otomobilin yoldan çıkarak tarlaya uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Amasya-Çorum karayolu üzeri Doğantepe mevkinde bu sabah 04.30 sıralarında gerçekleşen kazada, sürücü Gürhan Uzun'un kontrolündeki 34 AAF 789 plakalı otomobil, ana yoldan çıkarak ekili arazilerin olduğu bölgeye doğru uçtu. 200 metre boyunca sürüklenen araç, arazi içinde bulunan sulama deposuna çarparak durabildi. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralı olarak Amasya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA