Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emre Uzun'un (21) kullandığı 05 Hp 111 plakalı hafif ticari araç, Köprü Kavşağı mevkisinde Hüsnü Tural'ın (45) idaresindeki 05 ABH 632 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aslıhan (43), Şeyma (17) ve Nimet Tural (16) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri

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