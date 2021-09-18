Amasya'da müştemilatta çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü - Haberler
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Amasya'da müştemilatta çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Amasya'da müştemilatta çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Amasya'nın Suluova ilçesinde iki müstakil ev arasında bulunan müştemilatta çıkan yangın söndürüldü.

Amasya'nın Suluova ilçesinde iki müstakil ev arasında bulunan müştemilatta çıkan yangın söndürüldü.

Pazar Mahallesi Hacı Molla Caddesi'nde Recep Ceylan ve yakınlarının depo olarak kullandığı müştemilattan alevler çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yakındaki evlere sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Amasya'da müştemilatta çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü - Haberler
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