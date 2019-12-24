Amasya'da minibüs ile tır çarpıştı: 3 yaralı
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Amasya'da minibüs ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Amasya'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

24.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:48
Amasya'da minibüs ile tır çarpıştı: 3 yaralı

'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Amasya'dan 'a giden Murat Yaman (22) idaresindeki 55 AAR 633 plakalı tır ile aynı yönde seyreden Hamit Kırıktaş'ın (55) kullandığı 05 EK 109 minibüs, Sarıyer mevkisinde çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Kırıktaş ile araçta bulunan Hasbi Bakır (64) ve Canibe Çoban (44) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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