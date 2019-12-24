Amasya'da minibüs ile tır çarpıştı: 3 yaralı
Amasya'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Amasya'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Amasya'dan Tokat'a giden Murat Yaman (22) idaresindeki 55 AAR 633 plakalı tır ile aynı yönde seyreden Hamit Kırıktaş'ın (55) kullandığı 05 EK 109 minibüs, Sarıyer mevkisinde çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü Kırıktaş ile araçta bulunan Hasbi Bakır (64) ve Canibe Çoban (44) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.