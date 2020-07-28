Amasya'da korkutan orman yangını
Amasya'da korkutan orman yangını Amasya'nın Taşova ilçesi Boraboy köyünün yukarı yayla kısımında Somruğun Tarla mevkiinde orman yangını çıktı.
28.07.2020 19:08 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:31
Amasya'da korkutan orman yangını
AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesi Boraboy köyünün yukarı yayla kısımında Somruğun Tarla mevkiinde orman yangını çıktı.
Öğle saatlerinde gelen ihbar üzerine yola çıkan Taşova Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekiplerinin olay yerine 17 dakikada ulaşmasının ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yangında 2 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü.
Kaynak: İHA