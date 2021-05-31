Amasya'da kediyle farenin oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı
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Amasya'da kediyle farenin oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı

İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı - Haberler | Güncel

Amasya'da kediyle farenin oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı Amasya'nın Taşova ilçesinde bir kedinin fareyle oynaması kameraya yansıdı.

Amasya'da kediyle farenin oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir kedinin fareyle oynaması kameraya yansıdı.

Taşova'ya bağlı Dereli Köyü'nde, kediyle farenin oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çizgi film karakterleri Tom ve Jerry'yi hatırlatan bu anlar vatandaş tarafından saniye saniye kayıt edildi. Fare, kedi karşısındaki kaçmak istese de kazanan kedi oldu.

Amasya'da kediyle farenin oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı
Amasya'da kediyle farenin oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı
Amasya'da kediyle farenin oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı
Amasya'da kediyle farenin oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı

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