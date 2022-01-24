Amasya kent merkezinde kar kalınlığı 40 santime ulaştı

AMASYA'da 2 gündür aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı, kent merkezinde kar kalınlığı da 40 santimetreye ulaştı.

AMASYA (DHA) - AMASYA'da 2 gündür aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı, kent merkezinde kar kalınlığı da 40 santimetreye ulaştı.

Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 40, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Kent merkezinde Şehzadeler Gezi Yolu ve Yalı Boyu Evleri'nin bulunduğu alanlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.