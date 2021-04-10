Amasya'da kar nedeniyle yolu kapanan köydeki diyaliz hastası kurtarıldı
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Amasya'da kar nedeniyle yolu kapanan köydeki diyaliz hastası kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel
Amasya'da kar nedeniyle yolu kapanan köydeki diyaliz hastası kurtarıldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan köyde bulunan diyaliz hastası, İlçe Özel İdaresi ekiplerince yolun açılmasıyla hastaneye götürüldü.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan köyde bulunan diyaliz hastası, İlçe Özel İdaresi ekiplerince yolun açılmasıyla hastaneye götürüldü.

Çal köyünde yaşayan ve böbrek yetmezliği bulunan Fatma Turan'ı (73) hastaneye götürmek üzere yola çıkan servis aracı, kar nedeniyle yolda kaldı.

Bunun üzerine araç sürücüsü, İlçe Özel İdaresinden yardım istedi. İlçe Özel İdaresi ekipleri, köy yolunu açarak Turan'ın evine ulaştı. Turan'ı alarak dönen ekipler daha sonra hastayı servis aracına teslim etti.

Ardından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine götürülen Turan, kendine yardıma gelen ekiplere teşekkür etti.

Gümüşhacıköy Özel İdare Müdürü Recep Şaban Yavuz, olayın kendilerine haber verilmesinin hemen ardından harekete geçip kısa sürede yolu açıp hastaya ulaştıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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