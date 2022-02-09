Amasya'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
AA, Murat Demirci - Güncel
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları minibüste arama yaptı.
Aramada gümrük kaçağı 1560 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Murat Demirci - Güncel