Amasya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Amasya'nın Suluova ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 05 ET 771 plakalı hafif ticari araç, Amasya-Samsun kara yolunda E.A. yönetimindeki 05 AAU 752 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 05 ET 771 plakalı araçta bulunan M.A. ve Y.Y, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun