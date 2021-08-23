Amasya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Amasya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Amasya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Amasya'nın Suluova ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 05 ET 771 plakalı hafif ticari araç, Amasya-Samsun kara yolunda E.A. yönetimindeki 05 AAU 752 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 05 ET 771 plakalı araçta bulunan M.A. ve Y.Y, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun

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Amasya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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