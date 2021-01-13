Amasya'da erik ağacı ocakta çiçek açtı
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Amasya'da erik ağacı ocakta çiçek açtı

13.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:57
Amasya'da erik ağacı ocakta çiçek açtı

Amasya'nın Suluova ilçesinde erik ağaçları, yüksek hava sıcaklığı nedeniyle erken çiçeklendi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde erik ağaçları, yüksek hava sıcaklığı nedeniyle erken çiçeklendi.

İlçede meyve yetiştiriciliği yapan Yusuf Arslan'ın bahçesindeki ağaçlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle geçen yıla göre 4 ay önce çiçek açtı.

Arslan, AA muhabirine, erik ağacının ocak ayında çiçek açmasına anlam veremediğini söyledi.

Erik ağaçlarının normalde nisan ve mayısta çiçek açıp temmuz ve ağustosta hasadını gerçekleştirdikleri anlatan Arslan, "73 yaşındayım, böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım. Hava karlı ve soğuk olması lazım bu aylarda ama ağacımız çiçek açtı. Yalancı bahara aldandı erikler." diye konuş

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan

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