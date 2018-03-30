Amasya'da "Dünya Mirası Galapagoslar" Konfransı

Amasya Üniversitesi tarafından "Dünya Mirası Galapagoslar" konulu konferansı düzenlendi.

İpekköy Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen konferansa, Doç. Dr. Ahmet Dursun konuşmacı olarak katıldı.

Dursun, Galapagos Adaları'nın 1978 yılında UNESCO tarafından insanlığın ortak değeri olarak kabul gördüğünü ve korumaya alındığını söyledi.

Dursun, Galapagos Adaları'nın Nazca plakası üzerinde bulunduğunu ve bu plakanın yılda dokuz santimetre doğu yönünde hareket ettiğini belirterek, "1830'lu yıllarda Amerikan bandıralı yetmiş seksen balina gemisinin ikmal için geldi. Adalardan tatlı su temin ettiler ve taze et ihtiyaçları için kaplumbağa yakalayarak giderdiler. Bu nedenle Galapagos'ta yaşayan dev kaplumbağalardan en az dört türün nesli sona erdi." dedi.

Konferans, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Polat'ın Dursun'a plaket taktim etmesiyle son buldu.

Konferansa öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.