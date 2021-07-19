Amasya'da baraj gölünde 4 aile üyesiyle boğulan küçük Levent'in doğum günüymüş
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Amasya'da baraj gölünde 4 aile üyesiyle boğulan küçük Levent'in doğum günüymüş

Amasya'da baraj gölünde 4 aile üyesiyle boğulan küçük Levent'in doğum günüymüş
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya'nın Suluova ilçesinde, düştükleri baraj gölünde boğulan 5 kişilik ailenin en küçüğü olan 3 yaşındaki Levent Cenik'in, doğum gününde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, düştükleri baraj gölünde boğulan 5 kişilik ailenin en küçüğü olan 3 yaşındaki Levent Cenik'in, doğum gününde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Suluova ilçesine bağlı Saraydüzü Mahallesi'nde ikamet eden Cenik ailesinin akrabaları ve yakınları, büyük üzüntü yaşıyor.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, aileyi ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Mahalle muhtarı Recep Temiz, AA muhabirine, olayın mahalle olarak kendilerini çok üzdüğünü, bu acının tarifinin bulunmadığını söyledi.

Cenazelerin Ankara'dan otopsiden gelmesini beklediklerini aktaran Temiz, "Hayatını kaybeden çocuklarımızdan 3 yaşındaki Levent'in doğum günüydü. Hatta ailesi akşama bir sürpriz hazırlamıştı. Çok acı bir durum. Allah geride kalanlara, yakınlarına, ailesine sabırlar versin." dedi.

Ailenin, köyü ziyaret için mahalleden yola çıktıklarını, Derinöz Barajı'nda mola verdiklerini anlatan Temiz, "O sırada Levent suya düşüyor. Peşine ablası Havvanur (8) atlıyor. Onun peşine amcası Emrullah (19), en son babaannesi Sultan (50) ve halası Elif (28) atlıyor. Maalesef 5'i de kurtarılamıyor, hayatını kaybediyor." ifadesini kullandı.

Kentte dün, çocuklarının Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne düştüğünü gören aile üyelerinden 4'ünün de suya girip kaybolması üzerine arama çalışması başlatılmış, yürütülen çalışma soncu 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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