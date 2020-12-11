Amasya'da 5 yıldızlı otelle ilgili çalışmalar sürüyor

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediye binasının 5 yıldızlı otele dönüştürülmesi çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Sarı, Hilton Otelleri Danışmanı Ahmet Bilgin ile ÜMSA Yönetim Kurulu Başkanı Tunahan Sarıtaşlı'yı makamında ağırladı.

Bir süre sohbet ettiği misafirleri ile belediye merkez binasına yapılacak Hilton Grand ismini taşıyacak otel ile ilgili fikir alışverişinde bulunan Sarı, Amasya Belediyesinin yeni yerine taşındıktan sonra otel çalışmalarının hızlanacağını söyledi.

Göreve geldiği günden itibaren hayallerdeki turizm kentini oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Sarı, şunları kaydetti:

"Kültür merkezimize taşınıyoruz. Bazı birimlerimiz taşındı, alt katlarını arkadaşlarımız tadilat yaparak böldüler. Üst kısıma bir kat attık. Yakın zamanda belediyemizi boşaltıyoruz. Başkanlık makamını da eski yerine ( Zabıta Binası) götürüyoruz. Bu fikirler herkese hoş gelmeyebilir. Ama emin olun bunun sonunda kazanacak olan Amasyalılardır. Oteli olanlar bu durumu abes bulabilir. Ama emin olun 5 yıldızlı otelin yapımı ile onun da otelinde yer kalmayacaktır. Bu şehrimize turizm gelecektir. Bu şehre turist gelecektir. Bu şehir yabancı para ile tanışacaktır."

Otel yapımında izlenecek yol, işin bitirilmesi, hizmete açılması ve işletilmesi konusunda konuların konuşulduğu toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Çoban ve Hasan Şahin, Belediye Başkanı Başdanışmanı Ahmet Yenihan ve diğer yetkililer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur