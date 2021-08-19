Amasya'da 2 gün uçurumda kalan büyükbaş hayvan itfaiye tarafından kurtarıldı
Amasya'nın Suluova ilçesinde uçuruma düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde uçuruma düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Dereköy mevkisinde büyükbaş hayvanı 2 gündür uçurumda kalan Ayhan İnan, çıkarmayı başaramayınca Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat yardımıyla büyükbaş hayvanı düştüğü yerden çıkartarak sahibine teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun