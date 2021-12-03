Amasra'da maden şehitleri için Kur'an-ı Kerim okutuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasra'da maden şehitleri için Kur'an-ı Kerim okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Amasra'da maden şehitleri için Kur'an-ı Kerim okutuldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde çalışan maden işçileri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle maden şehitleri için Kuran-ı Kerim okuttu.

AMASRA, BARTIN (İHA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde çalışan maden işçileri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle maden şehitleri için Kuran-ı Kerim okuttu.

TTK Amasra Müessesesi'ndeki Kuran-ı Kerim tilavetine, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Ertan Kaya, müessese yöneticileri, GMİS Amasra Şube Başkan ve Yöneticileri, işyeri temsilcileri ile maden işçileri katıldı. - ZONGULDAK

Amasra'da maden şehitleri için Kur'an-ı Kerim okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title