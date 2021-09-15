Amarant (Amaranthus) nedir? Amarant ne için kullanılır? Amarant nasıl tüketilir? - Haberler
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Amarant (Amaranthus) nedir? Amarant ne için kullanılır? Amarant nasıl tüketilir?

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Amarant (Amaranthus) nedir? Amarant ne için kullanılır? Amarant nasıl tüketilir?

Çok eski tarihlere dayanan bilinen 60'dan fazla türü olan Amarant (Amaranthus) bitkisi için Amarant (Amaranthus) nedir? Amarant ne için kullanılır? Amarant nasıl tüketilir? sorularını yanıtladık...

Şifa kaynağı olarak gösterilen ve yemeklerde dahi kullanılabilen Amarant (Amaranthus) farklı lezzetler tatmaya meraklı insanların araştırma konusu haline gelmiştir. Amarant (Amaranthus) nedir? Amarant ne için kullanılır? Amarant nasıl tüketilir? detaylar haberimizde... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

AMARANT (AMARANTHUS) NEDİR?

Amaranthus, Amaranthaceae familyasından yaklaşık altmış türü bilinen, süs bitkisi olduğu kadar tohumları yenebilen, renkleri koyu mordan kırmızıya ve altın rengine kadar değişiklik gösteren bir bitki cinsidir. Celosia (horozibiği) cinsi ile yakın akraba olan bu cins birçok ortak özelliğe sahiptir.

Birçok türü ot sayılsa da dünyanın birçok yerinde yaprakları sebze kendisi süs bitkisi ve tohumları da tahıl sayılır. Rengârenk çiçeklerinden boya yapılabilir. Çabuk üreyen ve bakım gerektirmeyen, kolay hasta olmayan dayanıklı bir bitkidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

AMARANT (AMARANTHUS) NASIL TÜKETİLİR? NE İÇİN KULLANILIR?

Hem yaprakları hem de siyah benekli küçük sarı tohumları yenebildiği gibi, kurutulan tohumları öğütülerek ekmek yapımında kullanılabilir. Azteklerin başlıca tahıllarından olan Amaranth bol liflidir ve yüksek protein içerir.

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Haber: Amarant (Amaranthus) nedir? Amarant ne için kullanılır? Amarant nasıl tüketilir? - Haberler
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