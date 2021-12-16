Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel
OSMANİYE'de, Amanoslar bölgesinde jandarma komandoların düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi.
OSMANİYE'de, Amanoslar bölgesinde jandarma komandoların düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi.
İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Aralık'ta, Amanoslar bölgesinde 'Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı Operasyonu' kapsamında arazide arama yaptı. Aramalarda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta 180 kilo ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildi.
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri
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