Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi - Haberler
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Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi

Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, Amanoslar bölgesinde jandarma komandoların düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi.

OSMANİYE'de, Amanoslar bölgesinde jandarma komandoların düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi.

İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Aralık'ta, Amanoslar bölgesinde 'Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı Operasyonu' kapsamında arazide arama yaptı. Aramalarda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta 180 kilo ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildi.


İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

 MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri

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