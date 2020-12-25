Amanoslar'da PKK'ya ait sığınak bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Amanoslar'da PKK'ya ait sığınak bulundu

25.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:17
Amanoslar'da PKK'ya ait sığınak bulundu

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde devam eden Yıldırım-5 Amanoslar operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak bulundu.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde devam eden Yıldırım-5 Amanoslar operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak bulundu. Ekipler, sığınakta ele geçirilen mermilerle "ohh ohh" yazarak İçişleri Bakanı Soylu'ya destek verdi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Özel Harekat timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen Yıldırım-5 operasyonu kapsamında ara, bul ve yok et taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde patlayıcı madde, mühimmat ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler hakkında Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, sığınakta ele geçirilen mermilerle "ohh ohh" yazan ekipler İçişleri Bakanı Soylu'nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi. - OSMANİYE

Amanoslar'da PKK'ya ait sığınak bulundu
Amanoslar'da PKK'ya ait sığınak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan İsmail Demir Özlem Zengin Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Berk Oktay Demet Akalın Burak Özçivit Furkan Palalı
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Samet Aybaba Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Maç Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amanoslar'da PKK'ya ait sığınak bulundu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 15:20:50. #1.15#
title