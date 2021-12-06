Amanoslar'da doğa yürüyüşü etkinliği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos Dağları'nda, doğa yürüyüşü yapıldı.

Gaziantep Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Gaziantep Gazi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile gönüllü vatandaşların katılım sağladığı etkinliğe yaklaşık 150 kişi katıldı.

İslahiye İlçesi Köklü Mahallesinden yaklaşık 1600 rakımlı Huzurlu Tabiat Parkı arasında gerçekleştirilen doğa yürüyüşü öncesinde katılımcılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personellerinin milli park, tabiat parkı gibi sahaları ziyaret etmek isteyen vatandaşlara kılavuzluk etmesi için tasarlanan EKOTABAN uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Katılımcılar, daha sonra doğa yürüyüşüyle Amanosların eşsiz manzarasını görme fırsatı buldu.