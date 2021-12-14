Son dakika: Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınakta 50 kilogram patlayıcı bulundu - Haberler
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Son dakika: Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınakta 50 kilogram patlayıcı bulundu

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta 50 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta 50 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı komando timlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı "Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı" operasyonu kapsamında, Amanos Dağları'nda arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Timlerin tespit ettiği bir sığınakta, terör örgütüne ait 50 kilogram patlayıcı bulundu.

İncelemenin ardından sığınak ve patlayıcı imha edildi.

Son dakika: Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınakta 50 kilogram patlayıcı bulundu

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