Amanos Dağları'nda 'Süper Ay' görsel şölen oluşturdu
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Amanos Dağları'nda 'Süper Ay' görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Haberler | Güncel

Amanos Dağları'nda 'Süper Ay' görsel şölen oluşturdu Süper çiçek kanlı Ay tutulmasının yaşanacağı Dolunay'ın Amanos dağları üzerinden doğuşu İskenderun körfezinde kartpostallık manzara oluşturdu.

Amanos Dağları'nda 'Süper Ay' görsel şölen oluşturdu

HATAY - Süper çiçek kanlı Ay tutulmasının yaşanacağı Dolunay'ın Amanos dağları üzerinden doğuşu İskenderun körfezinde kartpostallık manzara oluşturdu.

Süper çiçek kanlı Ay tutulmasının yaşanacağı Dolunay'ın Amanos dağları üzerinden doğuşu İskenderun körfezinde kartpostallık manzara oluşturdu.

Türkiye'den izlenemeyeceği belirtilen Süper çiçek kanlı Ay tutulması neden

Yle her zamankinden daha büyük ve parlak görülen Dolunay'ın Amanos dağlarından doğuşu sırasında denize düşen yansıması kartpostallık görüntüler oluşturdu. İskenderun sahilinde oluşan manzaralar renkli görüntüler oluşturdu.

Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe gelerek, güneş ışınlarının atmosferden geçerken dalga boylarına göre renk değiştirmesi olarak adlandıran Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenmeyecek. Bu tutulmanın, Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu kıtalarından gözlenebileceği bildirildi.

Amanos Dağları'nda 'Süper Ay' görsel şölen oluşturdu
Amanos Dağları'nda 'Süper Ay' görsel şölen oluşturdu
Amanos Dağları'nda 'Süper Ay' görsel şölen oluşturdu
Amanos Dağları'nda 'Süper Ay' görsel şölen oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher

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