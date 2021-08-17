Amanos Dağı eteklerinde boz Antep fıstığı hasadı tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amanos Dağı eteklerinde boz Antep fıstığı hasadı tamamlandı

Amanos Dağı eteklerinde boz Antep fıstığı hasadı tamamlandı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos Dağı eteğiklerinde 2 bin 245 dekar alanda yetiştirilen ve baklavada kullanılan boz Antep fıstığının hasadı tamamlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos Dağı eteğiklerinde 2 bin 245 dekar alanda yetiştirilen ve baklavada kullanılan boz Antep fıstığının hasadı tamamlandı.

Kayabaşı, Hasanlök, Boğaziçi ve Yeşilyurt mahallelerindeki sarp yamaçlarda bulunan arazilerde yetişen Antep fıstığının hasadında onlarca işçi sabahın erken saatlerinde hummalı biçimde çalıştı.

Kayabaşı Mahallesinde 20 yıldır çiftçilik yapan fıstık üreticisi Mehmet Durmaz, bölgede hasadın tamamlandığını belirtti.

Bu yıl ağaç başına ortalama 8, dekar başına da 160 kilogram verim aldıklarını ifade eden Durmaz, ürünün 19 ila 22 lira arasından işlem gördüğünü kaydetti.???????

Amanos Dağı eteklerinde boz Antep fıstığı hasadı tamamlandı
Amanos Dağı eteklerinde boz Antep fıstığı hasadı tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Akalın Kenan İmirzalıoğlu
Spor Muslera Ozan Tufan Mert Günok Mesut Özil Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Amanos Dağı eteklerinde boz Antep fıstığı hasadı tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 15:50:18. #1.14#

title