Amanos Dağı eteklerinde boz Antep fıstığı hasadı tamamlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos Dağı eteğiklerinde 2 bin 245 dekar alanda yetiştirilen ve baklavada kullanılan boz Antep fıstığının hasadı tamamlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos Dağı eteğiklerinde 2 bin 245 dekar alanda yetiştirilen ve baklavada kullanılan boz Antep fıstığının hasadı tamamlandı.

Kayabaşı, Hasanlök, Boğaziçi ve Yeşilyurt mahallelerindeki sarp yamaçlarda bulunan arazilerde yetişen Antep fıstığının hasadında onlarca işçi sabahın erken saatlerinde hummalı biçimde çalıştı.

Kayabaşı Mahallesinde 20 yıldır çiftçilik yapan fıstık üreticisi Mehmet Durmaz, bölgede hasadın tamamlandığını belirtti.

Bu yıl ağaç başına ortalama 8, dekar başına da 160 kilogram verim aldıklarını ifade eden Durmaz, ürünün 19 ila 22 lira arasından işlem gördüğünü kaydetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek