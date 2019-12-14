: Aman Reis Duymasın filmi konusu, Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları ve Aman Reis Duymasın Filminin özeti! Aman Reis Duymasın filmi izle!

14.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:09

Aman Reis Duymasın filmi vizyona girmesi ile Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları konusu, oyuncuları Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları özeti merak edilmeye başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan doğan ve izleyicilerin yabancı olmadığı yeni film, konusu ve kurgusu ile beğeni topaldı. İşte Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları ve Aman Reis Duymasın Filminin özeti! Aman Reis Duymasın filmi izle

AMAN REİS DUYMASIN OYUNCULARI VE KADROSU

Aman Reis Duymasın oyuncuları: Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ, Emir Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir

Aman Reis Duymasın Yönetmeni: Onur Tan, Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ, Emir Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir

Aman Reis Duymasın Türü: Komedi

Aman Reis Duymasın Yapım Yılı: 2019 (100 dk)

Aman Reis Duymasın Vizyon Tarihi: 13 Aralık 2019 Cuma

Aman Reis Duymasın Senaristi: Bahadır Özdener

Aman Reis Duymasın

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ KONUSU VE ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yeraltı dünyasının en ünlü isimleri, eşleriyle sessiz bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Deniz otobüsünden iner inmez beklenmedik olaylarla karşılaşır, fakat inatla tatillerine devam ederler. Yönettikleri büyük dünyaların tam zıddı olan küçük bir tatil kasabasında başlarına gelmeyen kalmaz. Maceranın sonunda kendilerini kodeste bulurlar. Bu büyük mafyaların ve eşlerinin en büyük korkusu, skandalları büyük reis Hızır Çakırbeyli'nin duymasıdır.

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