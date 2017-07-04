Amaca Oğlunun Evini Basan Saldırgan 2 Kişiyi Öldürdü

Van'ın Erciş ilçesinde, Sunullah D. isimli şahıs daha önce tartıştığı amcaoğlu Alaettin D.'nin evine gelerek elindeki silahla rastgele ateş etmeye başladı.

Olay yerinde bulunan aynı aileden anne Fatma D. ile baba Alaettin D. olay yerinde yaşamlarını yitirirken, yaşları 13 ile 16 arasında değişen Gönül, Tayfun, Gülistan D. isimli üç çocuk ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Olay sonrası Sunullah D. jandarma tarafından aranırken, Fatma ve Alaettin D.'nin cansız bedenleri ise ambülansla otopsi yapılmak Erciş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇOCUKLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bu arada, çeşitli yerlerinden yaralanan üç çocuğun ise Van'daki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Güvenlik güçleri Ortayayla Mahallesi ile Erciş Devlet Hastanesi önünde güvenlik önlemi aldı. Cinayet ile ilgili olarak Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.