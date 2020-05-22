Alzheimer ve parkinson hastaları için 2 yeni mobil uygulama! Parkinson hastaları için akıllı takip özelliğinin, Alzheimer hastaları için ise hastalıkla ilgili merak edilen tüm bilgilerin yer aldığı iki yeni mobil uygulamayı hayata geçirdi.

Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde evinden çıkamayan Alzheimer ve Parkinson hasta ve hasta yakınlarının hayatını kolaylaştıracak iki ayrı mobil uygulama geliştirdi. Parkinson hastaları için akıllı semptom takip özelliği, Alzheimer hastaları ve hasta yakınları için ise hastalıkla ilgili merak edilen sorulara yanıtlar içeren bu mobil uygulamalarda, hastalıklarla ilgili pratik bilgilerden, yapılması gereken egzersizlere kadar çok yönlü bir içerik ücretsiz olarak sunuluyor. Alzheimer ve Parkinson hastası, hasta yakını ve hastane üçgenindeki iletişimin COVID-19 sürecinde zorunlu olarak kısıtlandığına dikkat çeken Abdi İbrahim Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Dr. Oğuz Mülazımoğlu, "Bu mobil uygulamalarla COVID-19 nedeniyle çok yoğun günler geçiren hekimlerimize zaman tasarrufu, hasta ve hasta yakınlarımıza ise takip kolaylığı ile düzenli bilgi sağlamayı hedefliyoruz'' dedi.

Türkiye'de ilaç sektörünün büyümesine ve gelişmesine 108 yıldır öncülük eden Abdi İbrahim, Parkinson hastaları için akıllı semptom takip özelliği ile birlikte, hastaların fizyoterapi, beslenme, yüz ve nefes egzersizi gibi ilaç dışı yöntemlere ulaşabileceği, Alzheimer hastaları ve hasta yakınları için ise hastalıkla ilgili ihtiyaçları olan tüm bilgilerin yer aldığı iki ayrı mobil uygulama hayata geçirdi. Alanında bir ilk olan Parkinson'da Yanımda uygulaması, hastaların günlük ve haftalık durumlarının pratik şekilde izlenmesine ve analiz edilmesine destek olurken, hasta ya da hasta yakınının günlük hayatları kısıtlanmadan, uygulamadaki soruları periyodik olarak yanıtlayarak kaydetmesine ve hekimleriyle paylaşabilmesine imkan sağlıyor.

Uzmanlar tarafından hazırlanan, Alzheimer hastaları ile yaşama dair güvenlik, kişisel bakım, beslenme, uyku düzeni ve risk faktörleri gibi hastalar için çok önemli olan içeriklerin yer aldığı Alzheimer'in Sesi uygulamasında ise kişilerin hastalıkla ilgili merak ettikleri sorular videolarla yanıtlanıyor. Çevrimdışı durumundayken de kullanılabilen bu uygulamada yanıtı hazır olarak bulunmayan sorular uzmanlara soruluyor ve alınan cevaplar kısa videolar şeklinde uygulamaya yüklenerek hastaların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanıyor.

"Hasta, hasta yakınları ve doktorların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz"

Uygulamalarla ilgili birli veren Abdi İbrahim Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Dr. Oğuz Mülazımoğlu, özellikle koronovirüs salgını dolayısıyla evinde kalan, ancak tedavilerinin aksamaması gereken Alzheimer ve Parkinson hastalarının ihtiyaçlarından yola çıkarak mobil uygulamaları geliştirmeye karar verdiklerinin altını çizdi. COVID-19 salgınının herkesin mevcut sorumluluklarına yenilerini eklediğini vurgulayan Dr. Oğuz Mülazımoğlu, "Abdi İbrahim olarak hepimizin çoğunlukla evde kaldığımız bu dönemde tedavilerine devam etmesi gereken Alzheimer ve Parkinson hastaları ile hasta yakınlarına daha faydalı olabilmek için uygulamalarımızı kullanıma sunduk. Bu süreçte 60 yaş ve üzeri Alzheimer ve Parkinson hastalarımızın bir kısmı hastanelere gidemiyor ve dolayısıyla da hekimlerinden sağlık durumları hakkında bilgi alamıyor. Parkinson'da Yanımda aplikasyonu sayesinde, hastaların günlük ve haftalık durumları izlenebiliyor, ayrıca beslenme ve egzersiz önerileriyle tedavisine katkı sağlanıyor. Bir ilk olan bu aplikasyonla COVID-19 ile mücadele döneminde çok yoğun günler geçiren hekimlerimize zaman tasarrufu, hasta ve hasta yakınlarımıza ise takip kolaylığı sağlamayı hedefliyoruz. Alzheimer'ın Sesi uygulamasında ise hasta ve hasta yakınlarının Alzheimer'la ilgili merak ettikleri tüm soruların yanıtlarını bulabilmelerini umuyoruz. Bu uygulamalar sayesinde hem hasta, hem hasta yakını, hem de hekimlerimiz zaman tasarrufu sağlayacak. Ayrıca aralarında sürekli bir iletişim oluşacak" şeklinde konuştu.

Abdi İbrahim'in bir asrı aşkın başarısının arkasında güçlü bir Ar-Ge ve inovasyon altyapısı bulunduğuna işaret eden Mülazimoğlu, salgın dolayısıyla kısıtlanan günlük yaşam ve kesintiye uğrayan hekim kontrollerinin bazı hastalar için kritik olduğuna dikkat çekerek, "Dijital yeteneklerimizi ve birikimlerimizi birleştirdik ve ücretsiz indirilebilen, kullanımı kolay bu uygulamaları geliştirdik. Amacımız, hasta ve hasta yakınlarımızın salgın sürecinde daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesine, tedavinin aksamamasına destek olabilmek. Bu aplikasyonlarla alanında ilk olan, öncü bir çalışmaya imza atmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Hasta günlük ve haftalık durumunu hekimiyle paylaşabilecek

Son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusta sıkça rastlanan hastalıklar arasında ön sırada yer alan Alzheimer ve Parkinson'da, hastalığın seyrinin takip edilmesi ve hastalıklarla ilgili güncel bilgiye erişim en önemli maddeler arasında bulunuyor. Yaklaşık 150 bin Parkinson, 600 bin Alzheimer hastası bulunan ülkemizde, hastalık seyrinin takibi ve bakım konusunda hasta yakınlarına büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu nedenle yenilikçi çözümlerin varlığı hastaların tedaviye uyumunda büyük önem taşıyor.

Alzheimer hastaları için hazırlanan Alzheimer'ın Sesi ve Parkinson hastaları için hazırlanan Parkinson'da Yanımda uygulamalarıyla hasta, hasta yakını ve hekimlere birçok fayda sağlanması amaçlanıyor.

Telefon hafızasında çok yer kaplamayacak boyutta tasarlanan Parkinson'da Yanımda uygulaması, hastalara yönelik iletilen soruların yanıtlanmasıyla kişiselleştirilebiliyor. Aplikasyon tarafından kaydedilen bilgiler, hekimlerle paylaşılabiliyor, bu sayede hasta-hekim iletişimi aksamamış oluyor. Uygulamayla, hasta yakınları açısından güç olan bakım sürecine destek olunması amaçlanıyor.

İçeriğinde yer alan denge ve koordinasyonu artıracak fizyoterapi önerileri, yüz ve nefes egzersizleri ve beslenme önerileri sayesinde hasta yakınları ve hasta arasında daha sağlıklı bir ilişki kurulmasına ve tedaviye uyumlu bir süreç izlenmesine katkı sağlanıyor.

Kullanımı son derece kolay olan Alzheimer'ın Sesi uygulamasında, hastalar ve hasta yakınları merak ettiği konuları öğrenmek için hastaneye gitmek zorunda kalmıyor. Uygulama aracılığıyla bulunduğu il ya da ilçesinde nöroloji branşı olan hastaneleri bulabiliyor, bildirimler sayesinde hastalık ya da hastası ile ilgili gelişmelerden haberdar olabiliyor. Hasta ve hasta yakınına kolaylık sağlayan bu uygulama aynı zamanda yoğun poliklinik ortamında hastasına istediği kadar zaman ayıramadığını düşünen hekime de büyük kolaylık sağlıyor.

Hastanın elindeki titremenin şiddetini ölçüyor, sosyalleşmeye katkı sağlıyor

Parkinson'da Yanımda uygulamasında daha önce teknoloji anlamında başka aplikasyonlarda yer almayan tremor (el titremesi) testi de yer alıyor. Uygulama, Parkinson hastalarının yüzde 80'ninde görülen tremorun şiddetini ölçümleyebiliyor.

Uygulamaya yerleştirilen günün sözü, günün şarkısı gibi içeriklerle, depresyon görülme oranı çok yüksek olan ve sosyalleşmenin önemli olduğu Parkinson hastalarının keyifli vakit geçirmesine katkı sağlanıyor. Hastaların mobil uygulama ekranında günlük olarak yayınlanan sözler ve şarkıları yakınlarıyla paylaşarak daha fazla sosyalleşmesi ve hayatın içinde kalması amaçlanıyor.

Kaynak: Bültenler