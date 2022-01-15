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Alzheimer olan balerin, yıllar önce dans ettiği şarkıyı duyunca herkesi kendine büyüledi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Uzun yıllar Alzheimer hastalığıyla mücadele eden ve 2019 yılında hayata gözlerini yuman ünlü balerin Marta C. Gonzalez'in Kuğu Gölü Balesi'ni duyduğu andaki hareketleri, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Alzheimer hastalığı, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olarak görülüyor. Dünyaca ünlü balerin Marta C. Gonzalez de yaşlılık döneminde bu hastalıkla savaştı. 2019 yılında hayata gözlerini yuman Gonzalez'in kült bale eseri Kuğu Gölü Balesi'ni duyduğu andaki hareketleri, yeniden etkileşime girdi.

BAŞ DANSÇI OLDUĞU GÜNLERE GERİ DÖNDÜ

Marta C. Gonzalez, 1960'lı yıllarda New York Balet Company'de baş dansçı olarak görev yapıyordu. O dönem figürleriyle herkesi kendisine hayran bırakan Gonzalez, yıllarca aradan sonra yeniden bale yaptığı eseri duyunca, yeniden kendisine hayran bıraktı.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Gonzalez'in eski yıllara döndüğü anlar, sosyal medyada çok konuşuldu. Instagram ve Youtube gibi mecralarda paylaşılan anlar, toplamda 15 milyondan daha fazla görüntülenme aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
Hek Tor:Inanin gözlerim doldu... Müzik aleti calmak, müzik dinlemek, dansetmek, sarki söylemek günahtir diyen Avarel"lere örnek olsun. Demek ki müzik, hasta insani dahi kisa bir an bile olsa iyilestiriyormus. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Alzheimer olan balerin, yıllar önce dans ettiği şarkıyı duyunca herkesi kendine büyüledi

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