- Alzheimer hastaları sıra gecesinde moral buldu

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nin misafirleri sıra gecesi ile moral buldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nin misafirleri sosyal ve kültürel aktivitelerle hem moral buluyor hem de terapi yapılıyor. Mavi Ev'de, müzisyen Nurettin Dabağoğlu, sanatçı Ali Kardaş ve Türk Halk Müziği Korusu eşliğinde sıra gecesi düzenlendi.

"Keyifli dakikalar"

Çiğ köfte yoğrularak türküler eşliğinde keyifli dakikalar yaşayan Alzheimer hastaları moral buldu. Söylenen türkülere eşlik eden Mavi Ev, misafirleri eğlenceli bir gün yaşadı. Alzheimer hastaları 'Sıra Gecesi'nde önceden söylediği türküleri hatırlayarak hafızalarını tazelendi. Hasta yakınları da moral bularak, eğlendi.