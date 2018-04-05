Alzheimer Derneği'nde 'Kişisel Gelişim Semineri'

Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi ile Kişisel Gelişim Uzmanı Güray Gökal işbirliğinde, hasta yakınları ve kurum personeline yönelik 'kişisel gelişim semineri' düzenlendi.

Alzheimer Derneği Engelli Bakım Merkezinde, 'Pazartesi Söyleşileri' kapsamında halka açık olarak gerçekleştirilen etkinliğe gönüllüler, hasta yakınları ve kurum personeli katıldı.

Seminerde konuşan Kişisel Gelişim Uzmanı Güray Gökal, insanları tanıma sanatının en önemli göstergeleri olan beden dilinin evrensel olduğunu, mutluluk, üzüntü, korku, öfke gibi duyguların dünyanın her yerinde aynı yüz şekillerinde ifade bulduğunu anlattı. Beden, yüz, göz, burun, el kol hareketlerinin anlamını örneklerle açıklayan Gökal, etkili iletişimin bu hareketlerden geçtiğini ifade etti. Özel hazırladığı günümüzün hastalığı olan kişiler arası yalan konuşulmasının, 'yalanın anatomisi' adlı bölümde eğlenceli bir şekilde dile getiren Gökal, daha sonra doğru nefes alma tekniklerini katılımcılara uygulamalı olarak anlattı.

Seminer, Gökal'ın kendisinin yazmış olduğu ve gelirini derneğe bıraktığı 'İnsanları Tanıma Sanatı' isimli kitabını imzalamasıyla son buldu. - MERSİN