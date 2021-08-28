Alüminyum pres makinesine ayağını sıkıştıran işçi yaralandı
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Alüminyum pres makinesine ayağını sıkıştıran işçi yaralandı

Alüminyum pres makinesine ayağını sıkıştıran işçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te çalıştığı alüminyum fabrikasında ayağını pres makinesine kaptıran işçi yaralandı.

Bilecik'te çalıştığı alüminyum fabrikasında ayağını pres makinesine kaptıran işçi yaralandı.

Olay, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren bir alüminyum fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Serdar B., makinede çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü, ayağını alüminyum pres makinesine sıkıştırdı. Kanlar içinde kalan şahsın yardımına çalışma arkadaşları yetişirken, ayağı sıkıştığın yerden kurtarıldı. Serdar B., ardından olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Serdar B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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