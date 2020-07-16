Alüminyum nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla alüminyum mu, alümünyum mu? Alüminyum ne demek?
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Alüminyum nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla alüminyum mu, alümünyum mu? Alüminyum ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "akaryakıt". Peki, alüminyum nasıl yazılır? TDK'ya göre alümünyum mu, alüminyum mu yazılır?

Alüminyum nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla alüminyum mu, alümünyum mu? Alüminyum ne demek?
16.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:04

Alüminyum kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, alüminyum TDK'ya göre nasıl yazılır? Alüminyum nasıl yazılır? Alüminyum mu, alüminyum mu? TDK'ya göre alüminyum kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE ALÜMİNYUM NASIL YAZILIR?

Akar yakıt: Yanlış

Akaryakıt: Doğru

TDK'YA GÖRE ALÜMİNYUM NE DEMEK?

alüminyum

(alümi'nyum), Fransızca aluminium

1. isim, kimya Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, 660 °C'de eriyen, gümüş parlaklığında, beyaz, hafif bir element (simgesi Al):

Alüminyum, mutfak kapları yapımında çok kullanılırdı.

2. sıfat Bu elementten yapılmış:

"Biraz sonra bir besleme kız kocaman bir alüminyum ibriği getirdi." - Burhan Felek

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