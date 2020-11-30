Altunizade Metrobüs Durağı'nda yoğunluk
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Altunizade Metrobüs Durağı'nda yoğunluk

30.11.2020 08:57 | Son Güncelleme: 30.11.2020 09:05
Altunizade Metrobüs Durağı'nda yoğunluk

HAFTANIN ilk iş günü İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı.

HAFTANIN ilk iş günü İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Altunizade'de metrobüs ve duraklarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'de sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk oluştu. Altunizade Metrobüs Durağı'nda işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Durakta yığılmalar oluşurken vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı ve İstanbulluların İETT duraklarında beklediği görüldü. 

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Altunizade Metrobüs Durağı'nda yoğunluk
Altunizade Metrobüs Durağı'nda yoğunluk
Altunizade Metrobüs Durağı'nda yoğunluk
Altunizade Metrobüs Durağı'nda yoğunluk
Altunizade Metrobüs Durağı'nda yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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