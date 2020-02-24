Altuğ verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Altuğ verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

24.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:30
Altuğ verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

RİZE Emniyet Müdürü 'nin şehit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Altuğ verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
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