Altıntaş'ta orman yol yapım çalışmaları
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Altıntaş'ta orman yol yapım çalışmaları

Altıntaş'ta orman yol yapım çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yolları yapım, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yolları yapım, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yaptığı açıklamada, "Ormanları hastalık ve zararlarından korumak, yangınları söndürmek, ormanların yetiştirmek ve bakımını yapmak, orman içinde yaşayan köylerin yol ihtiyacını karşılamak amacıyla orman yol ağını her geçen gün genişletiyor. Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Ören Orman İşletme Şefliği 2021 yılı yeni yol programında bulunan, 622 kod numaralı Sığırcık Dere - Kazmacıbaşı Tepe "B" tipi tali orman yolu yapım çalışmaları bu çerçevede hızla sürüyor. Toplam yol uzunluğu 4.7 kilometre olan ve 3.6 kilometresi açılmış olan yolun yapım çalışmalarını kontrol ettik" dedi.

Arazi programında Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, Ören Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım, Aslanapa Orman İşletme Şefi Recep Özçulcu ve yüklenici firma sorumlusu yer aldı.

Orman içerisinde ulaşımı sağlayan "B" tipi tali orman yolu yapımında dikkat edilmesi gereken hususların üzerinde durulduğu incelemelerde, tespit edilen eksikler hakkında Bölge Müdürü Hasan Keskin tarafından gerekli talimatlar verildi. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta orman yol yapım çalışmaları
Altıntaş'ta orman yol yapım çalışmaları
Altıntaş'ta orman yol yapım çalışmaları
Altıntaş'ta orman yol yapım çalışmaları
Altıntaş'ta orman yol yapım çalışmaları
Altıntaş'ta orman yol yapım çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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