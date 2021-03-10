Altıntaş'ta mesire alanı enerji nakil çalışmaları
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Altıntaş'ta mesire alanı enerji nakil çalışmaları

10.03.2021 07:43 | Son Güncelleme: 10.03.2021 07:47
Altıntaş'ta mesire alanı enerji nakil çalışmaları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde mesire alanı enerji nakil ve aydınlatma çalışmalarının başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde mesire alanı enerji nakil ve aydınlatma çalışmalarının başladığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "İlçemiz mesire alanına enerji nakil hattı çalışması başladı. Mesire alnımızda direklerin dikilmesi ve aydınlatma çalışmalarının kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Bu çalışmanın ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, desteklerinden dolayı, Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel, ve Ceyda Çetin Erenler, Orman Bölge Müdürümüz Hasan Keskin ile Orman İşletme Müdürümüz Mevlüt Polat ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta mesire alanı enerji nakil çalışmaları
Altıntaş'ta mesire alanı enerji nakil çalışmaları
Altıntaş'ta mesire alanı enerji nakil çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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