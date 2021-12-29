Altınözü'nde Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürü Ferdi Coşgun, AA muhabirine, aşılama oranını arttırmak için ilçe genelinde ve kırsal kesimlerde aşılama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Coşgun, şunları belirtti:

"İlçemizde şu an yaklaşık yüzde 62 civarında aşı yaptık. İlk dozda 30 bin, 2'inci dozda 25 bin civarı aşı yaptık. Halen 2'nci doz bekleyen ve yaptırmayan yaklaşık 5 bin kişi var. Özellikle bu insanlara ulaşmak istiyoruz. Muhtarlarımızdan bu konuda destek alıyoruz. Aşı oranını artırmak istiyoruz."

Coşgun, vatandaşlara aşılarını bir an önce yaptırması önerisinde bulundu.

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri

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