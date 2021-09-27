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Altınova itfaiyesine acil müdahale aracı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Mercan - Haberler | Yerel

Altınova itfaiyesine acil müdahale aracı Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine ait çift kabin araca söndürme tertibatı kuruldu.

Altınova itfaiyesine acil müdahale aracı

YALOVA - Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine ait çift kabin araca söndürme tertibatı kuruldu.

Altınova İtfaiye Amirliği araç parkı her geçen gün güçleniyor. Yangına ve afetlere acil müdahale maksadıyla çift kabin araca yerleştirilen Rottest Rotfire söndürme tertibatı hizmete girdi. Çift kabin araca yerleştirilen söndürme sistemi, 300 litre su, 40 litre köpük, 40 metre basınçlı hortum ve çok maksatlı turbo lansa sahip. 100 bar basınçla ve benzinli motor ile çalışan sistem, 15 metre uzaklığa kadar müdahale edilebiliyor.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, "Kılavuz aracı olarak kullandığımız çift kabin aracımızın üzerine söndürme sistemini kurduk. Bu araçla, yangın ve afetlere daha hızlı müdahale etme imkanı bulacağız. Olaylara gitmede trafikte sıkıntı yaşıyorduk. İlk müdahale ve kurtarmada artık bu aracımızı kullanacağız" diye konuştu.

Altınova itfaiyesine acil müdahale aracı

Altınova itfaiyesine acil müdahale aracı

Altınova itfaiyesine acil müdahale aracı

Altınova itfaiyesine acil müdahale aracı
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