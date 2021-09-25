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Altınova, değerleriyle önemli bir bölge

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Altınova, değerleriyle önemli bir bölge

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Giresun Milletvekili, Ak Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Sabri Öztürk ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak'ı ilçede ağırladı.

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Giresun Milletvekili, Ak Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Sabri Öztürk ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak'ı ilçede ağırladı.

Milletvekili Öztürk ve KBB Başkan Vekili Çakmak Altınova'nın özel bir bölge olduğunu dile getirerek, "Altınova, Sanayi ve tarımın birlikte sürdürebilen örnek bir bölgedir" dediler.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret ettiler. Milletvekili Öztürk ve KBB Başkan Vekili Çakmak, Altınova'nın her geçen gün stratejik olarak öneminin arttığını söyleyerek, "Sanayiyi ve tarımı harmanlamayı başaran, tarihe ve kültüre sahip çıkan Başkan Oral ve ilçe dinamiklerini kutluyoruz" dediler.

Yapılan çalışmalar ve projeler hakkında misafirlerine bilgi veren Başkan Oral, "Altınova, Osmangazi Köprüsüyle Kocaeli, İstanbul ve Bursa illeriyle yakın komşu durumuna geldi. Biz, 20 dakikada Sabiha Gökçen Havaalanı'na gidebiliyoruz. Tersaneleriyle, Osmangazi Köprüsüyle, Hersek Lagünü Engelsiz Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesi ile Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesiyle, tarihi dokusu, doğal değerleri ve tarımsal ürünleriyle Altınova bölgemizin önemli merkezlerinden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İlçemizde gerçekleştirilen tüm yatırımları hükümetimizin destekleri ve sanayi işbirliğiyle, el ele vererek gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Ziyarette Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit de yer aldı. Ziyaret sonunda Başkan Oral, Milletvekili Öztürk ve KBB Başkan Vekili Çakmak'a günün anısına çeşitli hediyeler verdi. - YALOVA

Altınova, değerleriyle önemli bir bölge

Altınova, değerleriyle önemli bir bölge

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