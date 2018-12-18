Altınoluk Şehitliği'nde Çevre Düzenlemesi

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince, Dargeçit ilçesindeki Altınoluk Şehitliği'ni yeniledi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından Vali Mustafa Yaman, İçişleri Bakanlığınca Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Görevlendirmenin ardından yapılan çalışmalar sayesinde Mardinliler kaliteli belediye hizmetiyle buluşturuldu.

Vali Yaman başkanlığındaki belediye ekipleri, yol, yeşil alan, altyapı çalışmaları ve merkezden kırsala herkese dokunan sosyal projelerle vatandaşların da yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda Altınoluk Mahallesi'nde 15 güvenlik korucusunun kabrinin yer aldığı şehitlikte düzenleme çalışması yaptı.

Vali Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, vatan uğruna canlarını veren şehitler için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu kapsamda belediye bünyesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Müdürlüğünü oluşturduklarını söyledi.

Bu birimdeki görevlilerin sık sık şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret ettiğini kaydeden Yaman, "Altınoluk Mahallemizde bölücü terör örgütüyle mücadelede hayatını kaybeden 15 şehidimiz yer alıyor. Buradaki şehitliğimizin daha güzel olması için giriş bölümünü ve çevresini düzenledik. Şimdi burası hak ettiği konuma geldi." dedi.

Kaynak: AA