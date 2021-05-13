Altınok: Bayrama buruk girdik
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Altınok: Bayrama buruk girdik

Altınok: Bayrama buruk girdik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Mescid-i Aksa'da yaşanan zulme dikkat çekti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Mescid-i Aksa'da yaşanan zulme dikkat çekti.

Mesajında İslam dünyasında yaşanan acılara ve pandemi sürecine dikkat çeken AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha nihayete erdirirken, bayramına sağlık ve afiyet içinde ulaştık. Yaşadığımız pandeminin zorlu şartlarına rağmen bizleri sağlık ve afiyet içinde bayrama kavuşturan Rabbimize hamdolsun." dedi.

Altınok: Bayrama Buruk Girdik

İsrail'in Filistinlilere karşı sergilediği saldırgan tutumu telin eden Altınok mesajında, "Mescid-i Aksa'da karşı karşıya kaldığımız zulüm nedeniyle bayrama buruk bir acı ile girdik. İslam dünyasında yaşanan acı ve sıkıntıların bir an önce son bulmasını; gönül coğrafyamızda huzur, barış ve kardeşliğin hakim olmasını yürekten arzu ediyor, bunun için dua ediyor, bunun için gayret gösteriyoruz. Bayramın tüm hanelere, tüm gönüllere, ülkemize, İslam dünyasına ve insanlığa, huzur, saadet, selamet getirmesini diliyor, pandemi sürecinin sizleri bizlere hasret bıraktığı kavuşmanın, kucaklaşmanın ve buluşmanın en yakın zamanda yeniden gerçekleşmesini arzuluyorum. Bu duygu ve düşünceler eşliğinde siz aziz hemşerilerimin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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