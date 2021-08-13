Altındağ olaylarında küçük bir çocuğun yaralanarak hastaneye kaldırıldığı iddiası

Ankara'da yaşanan Altındağ olaylarında evi taşlanan Suriyeli bir çocuk başından yaralandı. Çocuğun görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kullanıcı görüntülerin eski olduğunu, Suriye'de çekildiğini ve provokasyon amacıyla yeniden gündeme getirildiğini iddia etti. Tartışmalar sürerken Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın paylaşımı olayı doğruladı. Kınık paylaşımında küçük çocuğun tedavisinin sürdüğünü ve devlet koruması altına alındığını açıkladı.

Altındağ'da Suriyeli bir grup ile mahalleli arasında çıkan kavga sonucu 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın ölümü gerginliklere sebep oldu. Olaylarla ilgili sosyal medyada çok fazla yanıltıcı paylaşımlar yapılmaya devam ederken, son olarak küçük bir çocuğun yaralandığı görüntüler tartışma yarattı.

FOTOĞRAFIN ESKİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Olaylarda başına isabet eden taş nedeniyle yaralanan Suriyeli küçük çocuğun fotoğraflarının eski tarihli olduğu iddia edildi. Fotoğrafın Suriye'de çekildiği ve provokasyon amacıyla yeniden gündeme getirildiği ileri sürüldü.

KIZILAY BAŞKANININ PAYLAŞIMI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri tartışmaya devam ederken, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük yaralı çocuk ile ilgili bilgilendirmede bulundu. 6 yaşındaki İ. adlı çocuğun Altındağ'da yaralandığını belirten Küçük, ambulansla alınarak Ankara Şehir Hastanesinde tedavi edildiğini ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.