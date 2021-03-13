Altındağ'da parklar artık 24 saat güvenli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Altındağ'da parklar artık 24 saat güvenli

13.03.2021 09:40 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:51
Altındağ'da parklar artık 24 saat güvenli

Altındağ'da 30 büyük parka güvenlik kameraları yerleştirildi.

Altındağ'da 30 büyük parka güvenlik kameraları yerleştirildi.

Başkent'in Altındağ ilçesinde parklar artık daha güvenli. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçedeki 30 büyük parka güvenlik kameraları yerleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan güvenlik kamerası sistemi sayesinde, parklar artık 24 saat polis gözetiminde olacak.

Altındağ'da güvenli parklar dönemi başladı. Altındağlı vatandaşlardan bu konuda çok fazla talep geldiğini söyleyen Başkan Asım Balcı, "Vatandaşlarımız parkların günün her saatinde huzurla ve güvenle kullanılabilir olmasını talep ediyordu. Kendilerine bu sıkıntıyı ortadan kaldıracağımıza dair söz vermiştik. Çok şükür, bu sözümüzü de tuttuk. Yerleştirilen güvenlik kameraları sayesinde parklarımızda artık 24 saat güvenlik sağlanacak, vatandaşlarımız, özellikle de çocuklarımız huzur içinde parklarda vakit geçirebilecek" dedi.

"Olumsuzluklara anında müdahale edilecek"

Altındağ'da parkların 7 gün 24 saat dikkatle takip edileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Güvenlik kameraları emniyet güçlerimiz tarafından da izlenecek. İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde sistem kuruldu. Yalnızca parkları takip edebilmek için bir oda oluşturuldu. Kamera sistemleri sayesinde emniyet güçleri ve belediyenin yetkili personelleri parkları 24 saat izleyecek ve olumsuzluklara anında müdahale edilecek. Sistem 30 büyük parkımızda devrede" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ'da parklar artık 24 saat güvenli
Altındağ'da parklar artık 24 saat güvenli
Altındağ'da parklar artık 24 saat güvenli
Altındağ'da parklar artık 24 saat güvenli
Altındağ'da parklar artık 24 saat güvenli
Altındağ'da parklar artık 24 saat güvenli
Altındağ'da parklar artık 24 saat güvenli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fuat Oktay Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Hülya Avşar Prens Harry
Spor Mustafa Er Ünal Karaman Aykut Kocaman Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altındağ'da parklar artık 24 saat güvenli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 09:52:19. #1.14#
title