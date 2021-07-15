Altındağ'da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı
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Altındağ'da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

Altındağ'da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Altındağ'da 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün kalkıştığı hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek şehit düşen kahramanlar unutulmadı.

Altındağ'da 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün kalkıştığı hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek şehit düşen kahramanlar unutulmadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilçede anlamlı etkinliklerle anıldı.

Güneşevler Osman Yüksel Serdengeçti Gençlik Merkezi üyeleri, anlamlı bir anma programı gerçekleştirdi. Gençler, hazırladıkları programla şehitleri rahmetle andı, gazileri yad etti. Gençlerin anma programına Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da katıldı. 15 Temmuz'da karanlık geceyi aydınlık bir sabaha kavuşturan kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını belirten Başkan Balcı, "Aziz şehitlerimiz için Altındağ'ımızın birçok noktasında anma etkinlikleri düzenlendi. Bir etkinlik de gençlerimiz hazırlamış. Her birine tek tek teşekkür ediyor, ayrıca tebrik ediyorum. Ne kadar vatansever gençler olduklarını gözler önüne serdiler. Böyle duyarlı evlatlarımız sayesinde 15 Temmuz'u unutturmayacak, nesilden nesile aktaracağız. Millet olarak daima ayakta ve sağlam duracağız" ifadelerini kullandı.

Altındağlı kadınlar ise 15 Temmuz şehitlerini dualarla andı. Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, şehitlerin aziz hatıraları için Kur'an tilaveti gerçekleştirip, helva dağıttı. Mevlana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri ise 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan bir video gösterimi gerçekleştirdi. - ANKARA

Altındağ'da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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