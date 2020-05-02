Altındağ Belediyesinden her haneye hijyen paketi
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Altındağ Belediyesinden her haneye hijyen paketi

Altındağ Belediyesinden her haneye hijyen paketi
02.05.2020 08:50 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:06

Altındağ Belediyesi, ilçedeki 120 bin haneye hijyen paketi dağıtımına başladı.

Altındağ Belediyesi, ilçedeki 120 bin haneye hijyen paketi dağıtımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Altındağ'daki 120 bin hanenin tamamına dağıtılacak hijyen paketlerinin dağıtımına başlandı.

İlk olarak Güneşevler Mahallesi'nde başlayan dağıtım, sırasıyla ilçedeki bütün mahallelerde gerçekleştirilecek.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ramazan Bayramı'na kadar ilçenin tamamına bu paketlerden ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kovid-19'la mücadelede temizlit çok daha fazla önem kazandığı için ilçe halkına bu konuda destek olmak istediklerini aktaran Balcı, içerisinde çöp poşeti, el sabunu, 2 adet maske ve bulmaca kitapçığı bulunan hijyen paketleri hazırladıklarını ifade etti.

Balcı, şunları kaydetti:

"Bayrama kadar herkesin ihtiyacı temizlik malzemeleri tüm evlere ulaşacak. Birlik ve beraberliğe, dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, vatandaşlarımızın bayrama rahat hazırlanabilmeleri için koyduğumuz temizlik malzemelerinin yanına, bir de bulmaca kitapçığı ekledik. Vatandaşlarımız evlerinde keyifli vakit geçirsin, bu şene şartlarımız önceki yıllara göre farklı olsa da, bayram sevincimiz eksik olmasın istedik."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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