Altın Zirve Ödülleri sahiplerini buldu! En çok okunan haber portalı ödülü Haberler.com'un oldu

Sanat,iş ve medya dünyasından ünlü isimlerin akın ettiği ödül töreninde "Çocuk için değer" sloganıyla ödüller sahiplerini buldu. Törende Haberler.com da ödüle layık görüldü.

Alia media bünyesinde Esra Karataş,Enes Furkan Bilgiçli ve Ebru Özkan organizatörlüğünde gerçekleştirilen Altın Zirve Ödülleri Profilo kültür merkezinde gerçekleştirildi. Geceye katılan tüm konukların maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettiği gözden kaçmazken , tüm davetliler "Çocuk için değer" sloganıyla geceye yoğun katılım gösterdi.

Ödül töreni Alia Media'nın ev sahipliği ile İştesonhaber.com ve Beşiktaş Belediyesi himayesi altında aralık ayına damgasını vurdu.

HABERLER.COM ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Gökay Kalaycıoğlu ve Tuğba Özay'ın sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde Yılmaz Morgül, Banu Alkan, Tuğçe Kandemir, Murat Övüç ve Fatih Bulut da ödüle layık görülen isimler arasındaydı. Gecede aynı zamanda Ahmet Selçuk İlkan ve Selçuk Ural daYaşam Boyu Onur ödülüne layık görüldü. Medya ödülleri dalında, "En çok okunan haber portalı" ödülü Haberler.com'a verildi.

"ÇOCUKLAR BİZLERİN GELECEĞİDİR"

Çocuğa şiddet ve istismar noktasında son dönemde ülkemizde ve dünya genelinde artan vakalara tepki ve farkındalık amaçlı düzenlenen ve "Çocuk için değer" sloganı ile gerçekleşen yemekte konuşma yapan gecenin sahipleri ve organizatörleri Esra Karataş, Enes Furkan Bilgiçli ve Ebru Özkan şunları kaydetti; "Her yıl organize ettiğimiz 6 organizasyondan birini daha güzel bir şekilde yapmanın gururu içerisindeyiz. Gecelerimizin her biri farkındalık yaratmak amacıyla düzenlemektedir. Bizi başarılı ve farklı kılanda budur. Bu gecemizi de "Çocuk için değer" sloganıyla çocuklara farkındalık yaratmak amacıyla düzenliyoruz. Çocuklar en değerli varlığımız ve bizlerin de geleceğidir. Geleceğimize sahip çıkmak adına bizlere destek veren sanatçılarımıza, belediyelerimize ve belediye başkanlarımıza, iş insanlarımıza, katılan tüm misafirlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz."