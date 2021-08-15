Pompalı şüpheliler, kuyumcuyu 35 saniyede soymuş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pompalı şüpheliler, kuyumcuyu 35 saniyede soymuş

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, kuyumcu dükkanına pompalı tüfekle giren ve altın zannederek imitasyon bilezikleri alan 2 kişiyle, gözcülük yapan 2 kişi, polisin 3 gün süren çalışması sonucu yakalandı.

ANTALYA'da, kuyumcu dükkanına pompalı tüfekle giren ve altın zannederek imitasyon bilezikleri alan 2 kişiyle, gözcülük yapan 2 kişi, polisin 3 gün süren çalışması sonucu yakalandı. Yüzleri kapalı, pompalı tüfekli iki gaspçının, soygunu 35 saniyede bitirip kuyumcudan ayrıldığı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Ağustos'ta, saat 17.30 sıralarında, Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Motosikletle gelen ve başlarında kapüşon ve motosiklet kaskı bulunan 2 kişi, girdikleri kuyumcuda pompalı tüfekle Sadık Ekin, oğlu Enes Ekin ve bir misafirini tehdit edip, tezgahtaki 60 imitasyon bileziği aldı. Olayın ardından 2 şüpheli, motosiklete binerek Masadağı yönüne doğru kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, kuyumcu dükkanında inceleme yaparak, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 gün süren çalışma sonucu 2'si gözcülük yaptığı belirlenen 4 şüphelinin adreslerini belirlendi. Şüpheliler, yapılan baskınla gözaltına alındı. Kuyumcu Sadık Ekin emniyette şüphelileri teşhis etti, gasbedilen imitasyon bilezikler de iade edildi. Altay Memiş (21) ve Tuan Bilgin (22) ile gözcülük yapan Hakkı Kürşat İnan (24) ve Murat Zorlu (31), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.SOYGUN ANI KAMERADA

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nce incelenmek üzere alınan, soygun anını gösteren kamera kayıtları da ortaya çıktı. Olayda, kafasında kapüşon, yüzünde maskeyle başında motosiklet kaskı olan eldivenli iki kişi, ellerindeki çantayla kuyumcunun kapısına geliyor. Kapı önünde çantadan pompalı tüfeği çıkaran soyguncular, hızla kapıdan içeri giriyor. O an kapı önündeki kuyumcunun oğlu ne yapacağını şaşırıp tezgahın arkasına geçerek yere çöküyor. Elinde tüfek bulunan soyguncu içerideki üç kişiyi etkisiz hale getirirken, diğer arkadaşı tezgahın arkasına atlayarak bilezikleri, çantaya koyuyor. Bu arada, düşen bazı bilezikleri toplayan soyguncular, 35 saniye kaldıkları kuyumcudan ayrılıyor. İş yerindekilerin ise cep telefonuyla polisi aramaları görüntülere yansıyor.


Pompalı şüpheliler, kuyumcuyu 35 saniyede soymuş
Pompalı şüpheliler, kuyumcuyu 35 saniyede soymuş
Pompalı şüpheliler, kuyumcuyu 35 saniyede soymuş
Pompalı şüpheliler, kuyumcuyu 35 saniyede soymuş
Pompalı şüpheliler, kuyumcuyu 35 saniyede soymuş
Pompalı şüpheliler, kuyumcuyu 35 saniyede soymuş
Pompalı şüpheliler, kuyumcuyu 35 saniyede soymuş
Pompalı şüpheliler, kuyumcuyu 35 saniyede soymuş
Pompalı şüpheliler, kuyumcuyu 35 saniyede soymuş
Pompalı şüpheliler, kuyumcuyu 35 saniyede soymuş
Pompalı şüpheliler, kuyumcuyu 35 saniyede soymuş
Pompalı şüpheliler, kuyumcuyu 35 saniyede soymuş
Pompalı şüpheliler, kuyumcuyu 35 saniyede soymuş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Tanju Özcan Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Deniz Akkaya Eser Yenenler Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Mete Gazoz Merve Çoban Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pompalı şüpheliler, kuyumcuyu 35 saniyede soymuş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 12:56:45. #1.14#

title