Altın Şafak: Yunanistan'da aşırı sağcı partinin kurucusuna ve yöneticilerine 13'er yıl hapis cezası
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BBC

Altın Şafak: Yunanistan'da aşırı sağcı partinin kurucusuna ve yöneticilerine 13'er yıl hapis cezası

14.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 14.10.2020 17:31
Altın Şafak: Yunanistan'da aşırı sağcı partinin kurucusuna ve yöneticilerine 13'er yıl hapis cezası

Yunanistan'da geçen hafta mahkemenin "suç örgütü" olduğuna hükmettiği aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin üyelerine ağır cezalar verildi.

Yunanistan'da geçen hafta mahkemenin "suç örgütü" olduğuna hükmettiği aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin üyelerine ağır cezalar verildi. 68 kişinin yargılandığı davada, aralarında 18 eski milletvekilinin bulunduğu 30 kişiye çeşitli cezalar verildi, hapis cezası alanların tutuklanması kararlaştırıldı.

Altın Şafak'ın kurucusu ve lideri Nikos Miçaloliakos ile partinin eski yöneticileri ve milletvekilleri Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas'a, "suç örgütü oluşturmak ve yönetmek" suçlarından 13'er yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme partinin aynı suçtan yargılanan ancak "suç örgütünü yönetmedikleri" hükmüne vardığı 2 eski milletvekilini 7'şer; 5 eski milletvekilini 6'şar; 4 eski milletvekilini de 4'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

2013 yılında rock sanatçısı Pavlos Fissas'ı bıçakla öldüren Altın Şafak üyesi Yorgos Rupakias'a ise oy birliğiyle ömür boyu hapis cezası verildi.

Yaklaşık 5 yıl süren Altın Şafak davasında duruşmalarda partinin milletvekilleri ve üyeleri "suç örgütü oluşturma" suçlamasıyla yargılanıyordu.

7 Ekim'de "Neo-Nazilerin partisi" olarak tanınan Altın Şafak'ın lideri ve yöneticilerinin yargılandığı davada mahkeme, partinin "suç örgütü" olduğu yönünde karar vermişti.

AP üyesi Yannis Lagos da hapis cezasına çarptırıldı

Hapis cezası alanlar arasında Altın Şafak'ın "suç örgütü" olduğuna karar verildikten sonra bağımsızlığını ilan eden Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yannis Lagos da var.

Geçen yıl AP binasında Türk bayrağını yırttığı için cezalandırılan Lagos'un, AP üyeliğinin düşürülmasi için de gerekli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

İlk kez 2012'de Yunanistan Parlamentosu'na giren Altın Şafak bir dönem ülkenin en büyük üçüncü partisiydi.

Altın Şafak 2015'te 2 milletvekili çıkarmış, geçen yılki seçimlerde ise parlamentoya girememişti.

BBC
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