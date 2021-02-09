Altın ne zaman yükselir? 9 Şubat Gram, çeyrek, harem altın fiyatları

Şubat ayına hızlı bir giriş yapan altın fiyatları sert bir şekilde hareketlenmeye devam ediyor. Bu süreçte uzmanlardan altının neden yükseldiğine dair açıklamalar gelirken, altın beklentileri de geliyor. Altın ne zaman yükselir? 9 Şubat Gram, çeyrek, harem altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? Canlı altın fiyatları...

Piyasalardaki iyimserlik, salgın sürecinde yükseliş trendinde giren altın piyasasını fiyatlıyor. Son dönem vatandaş, "Altın fiyatları tekrar yükselecek mi düşecek mi?" sorusunu araştırıyor. Yatırımcılar altın neden düşüyor araştırırken, güvenli limana olan risk iştahı değişiyor. Altın fiyatları ne zaman yükselecek sorularına cevap arayan yatırımcılara uzmanlardan güncel altın yorumları gelmeye devam ediyor. Altın ne zaman yükselir? 9 Şubat Gram, çeyrek, harem altın fiyatları

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELİR?

Reddit çılgınlığı küresel piyasaları etkine almaya devam ederken Şubat ayına yükselerek başlayan altın fiyatları daha sonra sert bir şekilde düştü. Öte yandan gümüşte yaşanan birçok hareketlenme yatırımcısını üzdü. Geçtiğimiz yıl yatırımcısına kazandıran altın bu yıl itibari ile performansı ile yatırımcısını tedirgin ediyor. Güvenli limanın dün yaşadığı sert düşüşten sonra, sabah itibari ile biraz toparlanmasının ardından kapanışa doğru 423 lira civarında fiyat belirlediği gözlemlendi. Hürriyet'e durumu değerlendiren Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan güncel altın beklentisini ons altının 1870 dolar bandındaki kırılma sonrasında yönünü belli edeceğini belirtti. Uzmanlar altın fiyatlarını paylaşırken gram altın gözle görülür bir şekilde 2020 yılındaki aynı ay performansı ile arasındaki farkla dikkat çekiyor. Peki altın neden düşüyor? Altının düşmesinin nedeni Reddit mi? Erkan açıklamasında Reddit'in altını etkilemediğini belirterek, altının ütopik durumunun devam edebileceğini vurguladı.

9 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI...

9 Şubat'ta altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar... https://finans.haberler.com/sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 378,50

SATIŞ: 407,14

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.792,00

SATIŞ: 2.829,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.778,00

SATIŞ: 2.820,00

TAM ALTIN



ALIŞ: 2.680,60

SATIŞ: 2.733,72

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.363,00

SATIŞ: 1.384,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 682,00

SATIŞ: 694,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 418,34

SATIŞ: 418,44

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

İHA'nın haberine göre İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Kani Kont, altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendirdi. Kont, fiyatların daha önce tarihi bir zirve yaptığını ve bu kadar düşeceğini beklemediklerini söyledi. Bunda koronavirüs aşısının ortaya çıkmasının da etkisi olduğunu söyleyen Kont, işlerinin güzel olduğunu ve fiyatların düşmesiyle altın alan çok sayıda kişi olduğunu belirtti. Şu anda altın satan çok fazla kişi olmadığını dile getiren Kont, uzmanlardan aldıkları bilgilere göre birkaç ay sonra altın fiyatlarının yükseleceğini aktardı.

ŞİMDİ ALTIN ALINIR MI?

Şu anda altın almak konusunda kararsızlık yaşayan vatandaşlar altın almak için doğru zaman olup olmadığını da merak ediyor. Kani Kont, değerlendirmelerinde "Şimdi altın almanın tam zamanı, borcu olanlar için büyük bir fırsat" ifadelerini kullandı.

ALTININ DÜŞÜŞÜ SÜRER Mİ?

Vatandaşların altın alma konusunda düşüncelerini etkileyen bir diğer faktör ise bundan sonra fiyatların düşüp düşmeyeceği konusu. Kont, değerlendirmelerinde altının bundan sonra bu fiyatın altına düşmeyeceğine dair görüşlerine de yer verdi. Yatırım yapmak isteyenlerin ya da yapanların acele etmemesi ve sabırla beklemesi gerektiğine vurgu yapan Kont, altının yeniden eski zirveyi göreceği ve belki de geçeceği yönünde görüşlerini aktardı.