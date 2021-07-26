Altın madalya kaç tl? Altın madalya ne kadar? Altın, Gümüş ve Bronz madalya ne kadar, kaç TL ediyor? Değerleri ne kadar?

Tokyo 2020 olimpiyatlarının başlamasıyla birlikte sporculara verilen altın, gümüş ve bronz madalyaların değeri ne kadar merak edildi. Altın madalya kaç tl, ne kadar ediyor? Gümüş madalya kaç tl, ne kadar eder? Bronz madalya kaç tl, ne kadar ediyor? İşte tüm madalyalar ve güncel değerleri sizlerle...