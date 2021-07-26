Altın madalya kaç tl? Altın madalya ne kadar? Altın, Gümüş ve Bronz madalya ne kadar, kaç TL ediyor? Değerleri ne kadar?
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Altın madalya kaç tl? Altın madalya ne kadar? Altın, Gümüş ve Bronz madalya ne kadar, kaç TL ediyor? Değerleri ne kadar?

Altın madalya kaç tl? Altın madalya ne kadar? Altın, Gümüş ve Bronz madalya ne kadar, kaç TL ediyor? Değerleri ne kadar?
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Tokyo 2020 olimpiyatlarının başlamasıyla birlikte sporculara verilen altın, gümüş ve bronz madalyaların değeri ne kadar merak edildi. Altın madalya kaç tl, ne kadar ediyor? Gümüş madalya kaç tl, ne kadar eder? Bronz madalya kaç tl, ne kadar ediyor? İşte tüm madalyalar ve güncel değerleri sizlerle...

Olimpiyat oyunları devam ederkenAltın madalya kaç tl? Altın madalya ne kadar? Altın, Gümüş ve Bronz madalya ne kadar, kaç TL ediyor? Değerleri ne kadar? merak edildi. Sizler için altın madalyanın detaylarını araştırdık. Peki, altın madalya kaç lira eder? Gümüş madalya tamamen gümüş mü? Gümüş madalya ne kadar? Bronz madalya ne kadar ediyor?

ALTIN MADALYA NEDİR?

Altın madalya, genellikle askeri başarılar hariç diğer alanlarda en yüksek başarıyı temsil eder. İlk olarak askeri rütbenin belirlenmesi gibi basit bir amaçla askeri amaçlı kullanılmıştır. 18inci yüzyıldan bu yana altın madalyalar ödüllendirme amaçlı olarak toplum içerisinde de kullanılmaktadır. Günümüzde UNESCO ve çeşitli akademik topluluklar gibi pek çok organizasyon altın madalyaları yıllık olarak ya da sıradışı durumlarda vermektedir.

OLİMPİYAT OYUNLARINDA ALTIN MADALYA

Altın madalya modern Olimpiyat Oyunlarında kazananın ödülünü temsil eder (madalyalar tarihi olimpiyatlarda verilmemekteydi). 1896 da kazananların madalyaları gümüştendi. İlk üç sıra için altın-gümüş-bronz uygulaması 1904 oyunlarında kullanılmıştır ve günümüzde pek çok sportif organizasyon tarafından kopyalanmıştır. Madalyaların basılması ev sahibi şehrin sorumluluğundadır. 1928-1968 arasında dizayn sürekli aynı idi: önyüzünde ev sahibi şehir hakkında bir yazıyı içeren dizayn Fiorentina'lı sanatçı Giuseppe Cassioli tarafından dizayn edilmişti; arka yüzünde bir Olimpik şampiyonun dizaynı vardı. 1972-2000 yılları arasında, Cassioli'nin dizaynı önyüzde korunurken arka yüzde ev sahibi şehrin kendi dizaynı yer aldı. Cassioli'nin dizaynı bir Roma amfitiyatrosunu orijinal Yunan oyunlarındaki gibi göstermektedir, yeni bir önyüz dizaynı Atina 2004 oyunları için komisyon tarafından belirlenmiştir. Kış Olimpiyatları madalyaları çok daha çeşitlilik gösterir.

OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA NE KADAR, KAÇ TL EDER?

Olimpiyatlarda verilen altın madalyalar %100 altından değildir. Altın madalyaların %1.2 'si altından yapılmışken geriye kalan %98.8 'i ise gümüşten yapılmıştır. Bu bakımdan altın madalyanın yaklaşık değeri 650 dolar etmektedir. Güncel kurdan TL'ye çevirdiğimizde ise altın madalya 5.581 Türk Lirası etmektedir.

Buna ek olarak gümüş ve bronz madalyanın değeri ise altın madalyaya göre daha düşüktür. Madalyaların değerlerine göre sıralaması Altın>Gümüş>Bronz şeklindedir.

OLİMPİYAT ALTIN MADALYALARI GERÇEK ALTINDAN MI YAPILMIŞTIR?

Tokyo 2020 olimpiyatlarındaki altın madalyanın sadece %1.2 lik kısmı altından oluşmaktadır. Madalyanın geri kalan kısmı yani %98.8 lik kısmı ise gümüşten oluşmaktadır. Bundan dolayı altın madalyaların değeri yaklaşık olarak 650 dolar civarındadır.

Şimdi Altın, Gümüş ve Bronz madalyaların içeriğini yazalım:

  • Altın madalya : %1.2 altın + %98.8 gümüş
  • Gümüş madalya : %100 gümüş
  • Bronz madalya : %95 bakır + %5 çinko
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Altın madalya kaç tl? Altın madalya ne kadar? Altın, Gümüş ve Bronz madalya ne kadar, kaç TL ediyor? Değerleri ne kadar? - Haberler
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